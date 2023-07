Manifestation kurde à Bruxelles pour les cent ans du Traité de Lausanne

"Nous sommes ici pour défendre l'autonomie des Kurdes au sein des quatre pays sur lesquels s'étend notre peuple", a souligné Marcel De Prins, représentant des Kurdes de Turquie au sein de l'association Hevi, basée à Louvain. "Mes pairs sont devenus des citoyens de second rang depuis la signature de ce traité. Nous demandons aux leaders européens de nous aider à atteindre l'autodétermination et de défendre nos droits fondamentaux." "Nous crions la souffrance de notre peuple, à l'occasion de l'anniversaire de la journée la plus noire de son histoire", a affirmé un autre manifestant, représentant les Kurdes d'Iran. "Nous sommes là pour demander la reconnaissance de nos droits culturels et l'égalité dans les pays concernés par l'accord." "Je suis ici aujourd'hui pour défendre ma culture dans toutes ses nuances et l'indépendance de mon peuple", a quant à elle affirmé Sival Hussain, jeune Kurde de Syrie habitant en Belgique. Une septantaine de personnes étaient présentes sur place à 14h30. La police en attendait environ une centaine. Le rassemblement s'est déroulé dans le calme et s'est dissous de lui-même aux alentours de 15h00. Le Traité de Lausanne, signé en 1923, a enterré le rêve d'un Kurdistan indépendant promis par le Traité de Sèvres en 1920, partageant le territoire occupé par près de 30 à 40 millions de Kurdes (selon les estimations) entre la Turquie, l'Irak, la Syrie et l'Iran. Le 24 juillet dernier, quelque 6.000 Kurdes et sympathisants venus de toute l'Europe s'étaient rassemblées à Lausanne, avec des revendications semblables à celles portées par les manifestants à Bruxelles vendredi. (Belga)