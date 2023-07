Mondiaux de cyclisme - Julie Van de Velde remplace Lone Meertens, blessée

Réserviste, Van de Velde a donc été promue par le sélectionneur Ludwig Willems pour aller soutenir Lotte Kopecky, autour de qui l'équipe a été bâtie afin de conquérir le maillot arc-en-ciel. Celle-ci, qui porte actuellement le maillot jaune sur le Tour de France Femmes, avait obtenu la médaille d'argent l'année dernière. Sanne Cant, Julie De Wilde, Justine Ghekiere, Marthe Goossens et Marthe Truyen complètent la sélection belge. "Nous allons tout faire pour être à la hauteur de nos ambitions", avait expliqué Ludwig Willems à l'annonce de sa sélection le 17 juillet dernier. "Notre plan est clair: tout pour Lotte. Mais vous ne pouvez jamais prévoir ce qui va se passer dans une course."' (Belga)