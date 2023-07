Mondiaux de cyclisme - L'Union cycliste internationale soutient une équipe de réfugiés

L'équipe sera composée de cinq athlètes sur route, trois femmes et deux hommes, et d'un spécialiste du mountainbike. Ils vivent soit en France, en Suède ou en Suisse et sont originaires d'Afghanistan, de Syrie et d'Iran. Ils participeront aux Mondiaux avec un maillot entièrement blanc qui sera fourni par Santini, partenaire de l'UCI. Parmi les six membres, Masomah Ali Zada et Ahmad Badreddin Wais avaient déjà fait partie de l'équipe des réfugiés aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. "Nous sommes ravis d'offrir aux athlètes ayant le statut de réfugié la possibilité de participer aux championnats du monde de cyclisme", a réagi David Lappartient, président de l'UCI, cité dans le communiqué. "Ces six athlètes bénéficieront d'une aide financière et logistique pendant toute la durée de leur séjour en Écosse, afin de s'assurer qu'ils puissent concourir sur un pied d'égalité avec les athlètes faisant partie de leur délégation nationale. Le cyclisme est par nature un sport qui unit les populations, et nous sommes convaincus que l'équipe cycliste des réfugiés renforcera cette valeur lors des championnats du monde." (Belga)