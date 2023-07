Proximus poursuit sa croissance au deuxième trimestre

Ainsi, les abonnements internet ont attiré 13.000 clients supplémentaires alors que 16.000 personnes ont souscrit une offre convergente. Les abonnements mobiles ont, eux, amenés 48.000 nouveaux clients. La base clients pour la TV et la téléphonie fixe s'est en revanche érodée de respectivement 3.000 et 32.000 abonnements. En tout, Proximus a atteint un total de 1.078.000 clients, soit une augmentation de 5,4% par rapport à 2022. Le bénéfice opérationnel (Ebitda) du groupe a reculé, de 3,7%, à 446 millions d'euros, par rapport au deuxième trimestre 2022. "L'effet favorable de l'augmentation de la marge directe (+2,5 %) et des réductions de coûts continues à l'échelle de l'entreprise a été largement neutralisé par l'impact de l'inflation sur les coûts (+7,8%)", explique l'entreprise. Le bénéfice net a, lui, reculé de 23,4%, à 94 millions. Sur la base de ces résultats et compte tenu de ses meilleures estimations pour le reste de l'année, le groupe confirme ses prévisions pour l'ensemble de 2023. Le chiffre d'affaires domestique devrait ainsi connaitre une hausse située entre 1 et 3% alors que l'Ebitda sous-jacent domestique reculera de 3% en raison d'une "forte pression inflationniste". (Belga)