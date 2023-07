Quarante-six vols Ryanair annulés dimanche à Charleroi, 22 en plus pour samedi

Les vols concernés par le mouvement de grève dimanche sont des allers-retours prévus entre 06h20 à 22h55, à destination, notamment, de Venise, Riga, Tanger, Nîmes, Biarritz et Séville. Samedi, cinquante vols sont finalement annulés, soit 22 de plus par rapport à ce qui était annoncé jeudi. L'aéroport précise en outre que tous les vols de la compagnie à bas coûts ne sont pas concernés par ces annulations. Le mouvement de grève ne concerne en effet que les pilotes belges de Ryanair. Les passagers sont invités à consulter régulièrement le site de Ryanair et celui de l'aéroport de Charleroi afin de savoir si leur vol est maintenu. La compagnie est tenue de proposer un vol alternatif sans frais aux passagers concernés. Si ce dernier ne leur convient pas, ils sont alors en droit d'exiger le remboursement de leurs billets. (Belga)