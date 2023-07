Rappel du pain de mie de la marque Chabrior vendu dans les magasins Intermarché

Il s'agit des produits portant le numéro de lot 23471621, le code EAN 3250390214694 et ayant pour date de péremption (DDM) le 31 juillet 2023. Ils ont été commercialisés dans certains points de vente Intermarché du 14 au 27 juillet 2023. Les personnes présentant une allergie ou une intolérance aux sulfites sont appelées à ne pas consommer ces produits et invitées à les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés. Les personnes non allergiques ou ne présentant pas d'intolérance aux sulfites peuvent les consommer sans aucun risque. Pour plus d'informations, les clients peuvent s'adresser au service clients par courriel à l'adresse itmai_be_recall@mousquetaires.com. (Belga)