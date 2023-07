Saudi Pro League - L'entraîneur allemand Matthias Jaissle rejoint le club saoudien d'Al-Ahli

"Notre nouvel entraîneur de l'équipe première de football : Matthias Jaissle", a sobrement tweeté le club publiant une photo du technicien barré du message "Bienvenue" sur le réseau social. Le technicien de 35, considéré comme l'un des plus prometteurs de sa génération, officiait depuis deux saisons à Leipzig, où il a remporté deux titres de champion d'Autriche. Un peu plus tôt dans la journée, le club autrichien avait vendu la mèche en annonçant avoir autorisé Jaissle à discuter avec la direction d'Al-Ahli. "Matthias Jaissle ne sera donc pas sur le banc pour le match contre le SCR Altach. Il sera remplacé par les entraîneurs adjoints actuels Florens Koch et Alexander Hauser", avait précisé le champion d'Autriche dans un communiqué. Et de préciser que les négociations arrivaient dans leur "phase finale". Les dirigeants du club autrichien ont par ailleurs estimé qu'à partir du moment où Jaissle était en discussion avec un autre club à deux jours du début du championnat, cela signifiait qu'il ne serait pas retenu à la tête de Salzbourg. L'arrivée de l'entraîneur allemand à Al-Ahli intervient quelques heures après l'officialisation du recrutement de l'ailier algérien Riyad Mahrez, dernier grand nom du foot européen à rejoindre le championnat saoudien, très offensif sur le marché des transferts cet été. Outre Jaissle, d'autres techniciens européens ont débarqué en Arabie saoudite à l'intersaison: l'Anglais Steven Gerrard à Al-Ettifaq, le Portugais Jorge Jesus à Al-Hilal et son compatriote Luis Castro à la tête d'Al-Nassr. (Belga)