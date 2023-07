Tour de France Femmes - Le jury des commissaires exclut le directeur sportif de SD Worx, Danny Stam

Lors de la 5e étape, la Néerlandaise Demi Vollering a pris le sillage de la voiture de son équipe SD Worx pour revenir dans le peloton après une crevaison. Le véhicule a remonté la file des voitures avant d'être rappelé à l'ordre par une moto. Vollering a été sanctionnée d'une pénalité de 20 secondes. Danny Stam a qualifié la décision de "ridicule", estimant que la pénalité était une "très lourde sanction". "Si nous perdons 20 secondes à cause de cela, avec l'UCI qui soutient la décision, je me demande si ces gens sont capables de diriger une course", s'était-il exclamé à l'égard des commissaires. Par conséquent, le directeur sportif a été condamné à une amende de 500 francs suisses (environ 523 euros), et a été exclu de l'épreuve. Lotte Kopecky est toujours en tête du classement général du Tour de France Femmes. Vollering est quant à elle passée de la 2e à la 7e place à cause de sa pénalité. (Belga)