Tour de France Femmes - Surprise une nouvelle fois par l'échappée, Lotte Kopecky envisage "d'apprendre à compter"

"Je ne sais pas pourquoi l'échappée a déjà gagné trois fois sur le Tour", a avoué la maillot jaune auprès de l'organisation vendredi. "Il faudrait peut-être que nous commencions à apprendre à compter", a plaisanté Lotte Kopecky, qui a signé son cinquième top-5 sur six étapes, dont une victoire d'étape. "Mais l'échappée était vraiment forte, les équipes étaient vraiment en chasse derrière." Bien qu'elle ait vu la lutte pour la victoire d'étape lui échapper, Lotte Kopecky a jeté un regard très satisfait sur le début de son Tour de France, sur le plan individuel et collectif. "Nous avons gagné deux étapes, nous avons le maillot jaune depuis le départ", mais la course va désormais changer. "Maintenant, nous n'avons qu'un seul but. Nous espérons vraiment aider Demi Vollering demain, en espérant que cela marche et qu'elle puisse faire de grandes différences dans le Tourmalet", dans l'étape-reine. En attendant, la vice-championne du monde peut célébrer son avantage décisif au classement par points, qui lui assure de remporter le maillot vert si elle passe la ligne d'arrivée, dimanche à Pau. "C'est vraiment bien. À la fin de ta carrière, si tu regardes en arrière, constater que tu as remporté le maillot vert sur le Tour de France est une très belle chose", a-t-elle commenté. (Belga)