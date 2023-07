"Une histoire sans faim?": la Foire agricole de Libramont de retour pour une 87e édition

Durant deux jours (jeudi et vendredi), des porteurs de projets, coachés par des mentors, travaillent à l'émergence d'idées innovantes pour l'agriculture, dans l'espoir de décrocher une dotation et un accompagnement en vue d'une possible commercialisation. La Foire de Libramont attire bon an mal an quelque 200.000 visiteurs, ce qui en fait la "plus grande foire en plein air d'Europe", selon ses organisateurs. A nouveau, l'évènement devrait pleinement jouer son rôle de vitrine du monde agricole, de lieu d'inspiration et d'échanges alors que les crises (sanitaires, environnementales, climatiques, géopolitiques, énergétiques...) se succèdent, sans épargner le monde agricole. Sur le plan commercial, la grand-messe du monde agricole s'annonce d'ores et déjà un succès puisque les espaces d'exposition des 100.000 mètres carrés du champ de foire étaient déjà pratiquement tous réservés, à un gros mois de l'évènement. Avec ses pôles thématiques ("ferme connectée", "lait", "one health"...), ses parcours et allées, ses conférences, Libramont va à nouveau concentrer une multitude d'évènements dans l'évènement, tant professionnels que grand public, parmi lesquels les traditionnels concours et défilés d'animaux et de machines, un marché de produits du terroir, des spectacles et remises de prix ou encore des activités pour les enfants. La Foire agricole accueille aussi de nombreux responsables politiques et diverses personnalités. L'an dernier, pour sa première édition post-covid après deux annulations en 2020 et 2021, le sommet agricole avait attiré 198.932 visiteurs sur ses quatre jours, auxquels s'étaient ajoutés 37.763 visiteurs lors des deux journées de démonstrations forestières, organisées une année sur deux. (Belga)