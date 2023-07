ATP Hambourg - Gillé et Vliegen en finale d'un ATP 500: "La preuve que nous continuons à progresser"

"C'est très chouette de se retrouver là", a confié Sander Gillé à Belga. "Nous avions déjà disputé quatre ou cinq demi-finales à ce niveau, mais nous avions toujours perdu. Il s'agit donc d'une nouvelle étape de franchie dans notre carrière. Et cela fait du bien pour la confiance et pour la course au Masters également. C'est la preuve que nous continuons à progresser. Nous avons joué trois bons matches jusqu'ici, où nous avons surtout réussi à nous créer beaucoup d'occasions sur les jeux de retour. Et cela a été la clé de notre succès." Il s'agit déjà de la quatrième finale de l'année pour Sander Gillé et Joran Vliegen après celles remportées à Pune, début janvier, et à Estoril, au printemps, et celle perdue à Roland-Garros. Le droitier de Hasselt et le gaucher de Maaseik tenteront de décrocher le huitième titre de leur carrière. "Nous avons déjà affronté Krawietz et Puetz à une reprise", a poursuivi le droitier de Hasselt. "C'était justement à Hambourg, l'an dernier, dans le cadre de la Coupe Davis. Nous avions perdu au tie-break du troisième set. Cela avait donc été très serré. Mais le match s'était disputé sur dur. Ici, ce sera sur terre battue. Ils ont beaucoup d'expérience, mais nous jouons bien sur terre battue. Et si nous parvenons à reproduire le niveau que nous avons affiché durant la semaine, nous aurons une bonne chance de gagner." (Belga)