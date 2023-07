Championnats de Belgique d'athlétisme - Nafi Thiam gagne le javelot dans des conditions météorologiques difficiles

Un vent violent et changeant a compliqué la tâche des athlètes pour le javelot. Dans ces conditions, la prestation de Thiam a été solide. Sa meilleure performance de la saison est de 52m61, son record de Belgique est fixé à 59m32. Dimanche, Thiam, qui avait dû faire l'impasse sur les deux réunions de Monaco et Londres en raison de gênes aux tendons d'Achille, disputera encore le 100m haies. Il s'agira de sa dernière sortie avant les Mondiaux d'athlétisme de Budapest, fin août, où elle défendra son titre. "Ce n'était pas facile avec ce vent, mais je peux être satisfaite avec un peu moins de 52 mètres", a déclaré Thiam. "Tu veux toujours plus, mais c'était aussi un peu de recherche, parce que j'ai essayé une nouvelle course d'élan. Nous avons ajouté dix pas à mon élan, ce n'est pas rien. À la fin de la compétition, j'ai commencé à mieux le contrôler. J'ai enregistré des informations utiles en vue des Mondiaux et c'était le plus important aujourd'hui." Ces dernières semaines, Thiam a dû lever le pied en raison de gênes aux tendons d'Achille, ce qui n'est pas le timing idéal en vue des Mondiaux. "Mais j'ai déjà dit à plusieurs reprises que je voulais travailler sur le long terme cette saison", a-t-elle indiqué. "Cela signifie que je dois mieux écouter mon corps, car dans le passé, je n'ai pas toujours fait les bons choix. Si mon corps a besoin de repos à un moment où je devrais m'entraîner pour les Mondiaux, c'est ainsi. Les Mondiaux ne sont pas la chose la plus importante en ce moment." (Belga)