Clasica San Sebastian - Remco Evenepoel en quête d'une troisième couronne au Pays basque

Tenant du titre après son deuxième succès au Pays basque en 2022, le champion du monde emmènera donc le peloton pour 230,3 kilomètres autour de San Sebastian. Après les ascensions de Meaga, Iturburu et Alkiza dans la première moitié de la course, le mythique Jaizkibel (7,9 km à 5,6%) ouvrira les hostilités à quelque 93 kilomètres du terme, suivi 20 kilomètres plus loin par Erlaitz (3,8 km à 10,6%) d'où Evenepoel s'était envolé en solitaire en 2019. Les coureurs verront ensuite s'élever Mendizorrotz (4,1 km à 7,3%), une autre potentielle rampe de lancement depuis laquelle Remco Evenepoel pourrait sortir l'une de ses lointaines attaques, à 37 kilomètres de l'arrivée. L'ultime montée de Murgil-Tontorra (2,1 km à 10,1%), après 222 kilomètres, ne sera suivie que d'une descente vers l'arrivée, à 8 kilomètres. Face au double vainqueur de l'épreuve se présenteront plusieurs candidats sérieux, dont une poignée de coureurs qui se sont illustrés sur le Tour de France. Le Britannique Simon Yates (Jayco AlUla), l'Espagnol Carlos Rodriguez (INEOS Grenaders) et l'Autrichien Félix Gall (AG2R Citroën), respectivement 4e, 5e et 8e du classement général, auront notamment une carte à jouer. L'Américain Neilsson Powless (EF Education-EasyPost), vainqueur en 2021, et son coéquipier irlandais Ben Healy pourraient faire basculer la course en leur faveur, ainsi que l'Espagnol Juan Ayuso (UAE Emirates), futur rival d'Evenepoel sur la Vuelta. Le Français Julian Alaphilippe, lauréat en 2018, devrait jouer les coéquipiers pour le champion du monde. Un autre Belge, Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), espérera bâtir sur sa 3e place de l'édition précédente. (Belga)