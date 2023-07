Clasica San Sebastian - Remco Evenepoel s'impose pour la troisième fois et égale le record de victoires

Malgré une chute sans séquelle lors du départ fictif, Evenepoel a placé une première attaque au sommet d'Erlaitz (4 km à 10,3%) situé à 73 km de l'arrivée, suivi par Bilbao, le Russe Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe) et l'Italien Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost). Dans la montée du Murgil (2.1 km à 9.9%), la dernière difficulté de la journée, Evenepoel et Bilbao ont lâché Vlasov pour se jouer la victoire à deux. Le Brabançon a lancé son sprint de loin pour décrocher un troisième succès en trois participations sur la Clasica San Sebastian après 2019 et 2022. Il a signé la 46e victoire de sa carrière, la 9e cette saison. (Belga)