Coup d'Etat au Niger - Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne le putsch

Dans une déclaration publiée vendredi, les membres du Conseil de sécurité des Nations unies font prt de leur inquiétude au sujet des "conséquences négatives du changement de gouvernement inconstitutionnel pour la région, de l'augmentation des activités terroristes et de la situation soci-économique désespérée". Le Conseil de sécurité enjoint à la libération "immédiate et sans condition" du président démocratiquement élu Mohamed Bazoum. Ce dernier est séquestré depuis mercredi matin dans sa résidence privée à Niamey. Le chef de la garde présidentielle du Niger, le général Abdourahamane Tchiani, s'est présenté vendredi comme "président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie", la junte qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum. Le général Tchiani a justifié vendredi le coup d'Etat par "la dégradation de la situation sécuritaire". Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger, jusqu'alors allié des pays occidentaux, devient le troisième pays du Sahel, miné par les attaques de groupes djihadistes, à connaître un coup d'Etat depuis 2020. (Belga)