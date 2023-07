Euro de basket U18 division B - La Belgique se hisse en finale et s'assure la promotion en division A

Menés à la fin du premier quarts-temps (20-19), les jeunes Belgian Lions ont pris l'avantage dans le deuxième quart et menaient 27-38 à la pause. Ils ont ensuite creusé l'écart pour l'emporter 62-85. Noah Meeusen a été le principal artificier de l'équipe dirigée par Jean-Marc Jaumin avec 20 points. Lukijan Zecevic et Adedayo Polet ont mis 15 points chacun. Côté autrichien, Aleksej Kostic a fini avec 16 points. En finale, dimanche, la Belgique rencontrera la Lettonie, qui a battu 96-83 le Monténégro. Belges et Lettons s'étaient rencontrés dans leur premier match de la phase de groupes, le 21 juillet. La Lettonie l'avait emporté 85-71. Les trois premiers du tournoi seront promus en division A en 2024. (Belga)