Euro espoirs et juniors de kayak sprint - Louis Vangeel au pied du podium du K1 juniors sur 1.000m

Le Limbourgeois a été devancé par le Hongrois Balint Kollek, vainqueur en 3:36.28, devant le Suisse Luca Lauper (3:37.45) et le Polonais Alex Borucki (3:37.76). En 3:41.88, Vangeel est resté à plus de 4 secondes du bronze. Aucun des 4 bateaux belges engagés samedi en demi-finales sur 200m n'a réussi à se hisser en finale A. Anastasia Okunkova, 6e chez les juniors du K1, alors que seules les 3 premières allaient en finale A, disputera dimanche la finale B (places 10 à 18). Dans la même catégorie, mais chez les garçons, Stanislas Bastiaens s'est classé 7e. Lui aussi est versé en finale B, alors que Amber Van Broekhoven, 7e des espoirs filles, et Raphael Akerele, 9e de sa demie chez les garçons, sont éliminés. Dimanche, le K2 junior de Stanislas Bastiaens et Louis Vangeel, ainsi que celui de Amber Van Broekhoven chez les espoirs, tous deux sur 500m, seront engagés dans la finale A pour les médailles. (Belga)