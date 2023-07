F1 - GP de Belgique - Max Verstappen partira en tête de la course sprint devant Oscar Piastri et Carlos Sainz

Le trio de tête se tient dans un mouchoir de poche puisque l'Australien Osca Piastri (McLaren) est à 11/1000e de Verstappen, et l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) à 25/1000e du double champion du monde en titre. Sur une piste qui a séché au fur et à mesure des sessions, les temps des pilotes se sont progressivement améliorés. Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari, +0.195) et le Britannique Lando Norris (McLaren, +0.333) complètent le top-5. Suivent ensuite le Français Pierre Gasly (Alpine), le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), sous la seconde. Le Français Esteban Ocon (Alpine) partira 9e, devant le Britannique George Russell dont l'accident en fin de 2e partie de qualifications a provoqué la fin prématurée de celle-ci. Les Aston Martin du Canadien Lance Stroll et de l'Espagnol Fernando Alonso s'élanceront 14e et 15e. Le premier a envoyé sa voiture dans le mur, au cours de la même session que Russell. Le sprint est prévu à 16h30. Le Grand Prix aura lieu à 15h00, dimanche. Vendredi, Max Verstappen avait signé le meilleur temps des qualifications pour le Grand Prix. Il ne partira cependant que de la 6e place, puisqu'il a écopé d'une pénalité de cinq places pour un changement de boîte de vitesses. (Belga)