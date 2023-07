Foire agricole de Libramont - De belles et riches prairies mises à l'honneur à Libramont

Les prairies permanentes forment l'une des pierres angulaires sur lesquelles s'appuie l'agriculture wallonne. En province de Luxembourg, particulièrement tournée vers l'élevage, les prairies couvrent même 80% de la surface agricole utile. Elles sont à la fois sources d'autonomie fourragère, puits de carbone et, comme le démontrent les éleveurs récompensés ce samedi, des oasis de biodiversité. Le premier prix du concours "Qu'elle est belle ma prairie!", organisé par l'ONG Natagora, le syndicat agricole Fugea et l'ASBL Natagriwal, est revenu cette année à Sébastien Demoitié, éleveur à Ouffet, en province de Liège. "J'ai décidé il y a cinq ans de mettre l'arbre au cœur de ma ferme, en plantant des arbres et des haies. Depuis, on avance, je pense, dans la bonne direction", a témoigné l'agriculteur, après avoir reçu son prix des mains de la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier. Le deuxième prix a été remis à Sophie Van Parijs, active à Braine-l'Alleud, dans le Brabant wallon. Le jury a tenu à encourager une jeune éleveuse lancée dans une démarche de transition vers l'agroécologie. "Les agriculteurs sont quelques fois décriés mais il est bien de montrer que l'on peut faire de belles choses pour l'environnement", a humblement déclaré la lauréate. (Belga)