FOJE - La lanceuse de poids Nafy Thiam remporte la première médaille d'or belge

Thiam, 15 ans, avait déjà lancé au-delà des 16 mètres lors des qualifications. Elle a fait encore plus fort en finale: la presque homonyme et camarade de club de la double championne olympique d'heptathlon a lancé son poids à 17m44. Elle a ainsi pulvérisé le record de Belgique U18 de Myrthe Van Der Borght, vieux de quatre ans, qui s'élevait à 16m19. L'athlète entre également dans le top 30 européen de tous les temps en U18. Thiam a devancé la Grecque Maria Rafailidou (16m25) et la Finlandaise Ella Mantyla (16m22). (Belga)