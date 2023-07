Jupiler Pro League - Eupen se fait rejoindre en fin de match et partage les points avec Westerlo

Dans une première mi-temps décousue, Eupen s'est montré réaliste face à un Westerlo aux intentions offensives. Les Pandas ont ouvert le score grâce à une frappe de loin de Gary Magnée, repoussée par Sinan Bolat mais bien suivie par le latéral Van Genechten (20e). En seconde période, Van Genechten a de nouveau marqué, de la même manière que sur le premier but. La frappe de loin d'Isaac Nuhu a cette fois touché le poteau, mais le latéral d'Eupen était toujours présent à la retombée et a fait le break (55e). Une faute d'Abdul Nurudeen, le gardien eupenois, dans sa surface sur un contact avec Mathias Fixelles a donné un penalty aux Campinois, converti par Madsen (69e). Westerlo a poussé mais en contre, c'est Eupen qui aurait pu marquer un troisième but si la tête de Victor Pálsson n'avait pas été déviée par Ravil Tagir (83e). Les Campinois sont finalement revenus au score grâce à une erreur de Nurudeen dans le temps additionnel, qui n'est pas parvenu à capter un ballon aérien. Fraîchement arrivé d'Anderlecht, Stassin en a profité et a puni Eupen (90e+1). Les deux équipes se partagent donc la deuxième place du classement derrière l'Union avec un point, en attendant que les autres équipes débutent le championnat. Eupen se déplacera à Genk samedi prochain et Westerlo recevra le Club Bruges le dimanche 6 août. (Belga)