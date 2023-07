Ladies European Tour/LPGA Tour - Céline Boutier commencera le dernier tour de l'Évian Championship en tête

La golfeuse de 29 ans, originaire de Clamart, en banlieue parisienne, a déjà remporté 11 titres dont trois sur le circuit américain LPGA Tour. Elle a réalisé cinq birdies et un bogey sur le troisième tour, et a terminé les trois premiers tours 11 coups sous le par. Elle entamera les 18 derniers tous avec trois coups d'avance sur sa dauphine, la Japonaise Nasa Hataoka. À la troisième place, la Canadienne Brooke M. Henderson, titrée l'an dernier, et l'Australienne Minjee Lee, qui avait gagné en 2021, ont quatre coups de retard sur la Française. L'Américaine Nelly Korda a réussi le meilleur score du jour avec une carte de 64 coups, sept sous le par. La championne olympique, 25 ans, partage la cinquième place et compte cinq coups de plus que Boutier. (Belga)