Mondial féminin 2023 - La Suède humilie l'Italie et se qualifie pour les 8e, la France vient à bout du Brésil

Amanda Ilestedt (39e, 50e), Fridolina Rolfö (44e), Stina Blackstenius (45e+1), Rebecka Blomqvist (90e+5) ont permis à la Suède d'enchaîner un second succès après celui contre l'Afrique du Sud (2-1) dimanche. Les Scandinaves (6 points) devancent l'Italie en tête du groupe et sont assurées de jouer les huitièmes de finale. L'Afrique du Sud et l'Argentine, qui ont partagé 2-2 vendredi, comptent 1 point. Ce n'est pas encore le cas de la France, mais les joueuses d'Hervé Renard se sont rassurées en début d'après-midi, en venant à bout 2-1 du Brésil, l'autre favori du groupe F, à Brisbane, en Australie. Les Bleues devaient reprendre leur destin en main après un nul décevant contre la Jamaïque (0-0) dimanche. Eugénie Le Sommer a ouvert le score (17e) mais Debinha a égalisé (58e). C'est finalement la capitaine Wendie Renard qui a délivré son camp dans les dernières minutes (83e). Toujours dans le groupe F, la Jamaïque s'est aussi imposée contre le Panama (1-0) grâce à un but d'Allyson Swaby (56e) à Perth, en Australie. Les Caribéennes sont à égalité de points avec la France (4) en tête du groupe devant le Brésil (3 points). Le Panama (0) est éliminé. (Belga)