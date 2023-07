Mondiaux de natation - La Suédoise Sarah Sjöström établit un nouveau record du monde du 50m nage libre

Sjöström a ainsi amélioré de 6/100e son propre record du monde, qu'elle avait établi en juillet 2017 à Budapest. Un peu plus d'un quart d'heure plus tôt, la Suédoise s'était adjugé la médaille d'or sur le 50m papillon, son cinquième titre mondial de la discipline, devant la Chinoise Zhang Yufei et l'Américaine Gretchen Walsh. L'Australien Cameron McEvoy a quant à lui été sacré champion du monde du 50m nage libre. Le nageur de 29 ans l'a emporté sans trembler en 21.06, devant l'Américain Jack Alexy et le Britannique Benjamin Proud. McEvoy glane l'or pour la première fois de sa carrière après une médaille d'argent individuelle sur 100m nage libre aux Mondiaux de Kazan en Russie en 2015. (Belga)