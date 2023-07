Nouvelle victoire de Gilles Stadsbader au Nürburgring en Super Trofeo

L'équipier du Courtraisien, l'Italien Mattia Michelotto, a réalisé la pole position. Chargé de faire la première partie, il a creusé une avance importante sur ses rivaux avant de passer le volant à Stadsbader qui allait garder le commandement jusqu'à l'arrivée. C'est le troisième succès en six courses pour l'ancien pilote de karting, qui dispute sa première saison en sport automobile cette année. Stadsbader et Michelotto augmentent ainsi leur avance au championnat. Derrière l'Australien Brendon Leitch, le pilote de Baisy-Thy Amaury Bonduel a pris la troisième place. Le Brabançon Renaud Kuppens s'est classé troisième e en catégorie Am sur la Lamborghini de l'équipe wavrienne Boutsen VDS. Alors qu'il était remonté en sixième position après des qualifications difficiles de son équipier portugais Rodrigo Testa, le Bruxellois Ugo de Wilde a été contraint à l'abandon à deux tours de l'arrivée suite à un bris d'alternateur. Nigel Bailly n'a également pas vu l'arrivée. La course 2 de Lamborghini Super Trofeo Europe sur le Nürburgring aura lieu dimanche à 10h15. (Belga)