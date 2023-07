Pic de plus de 1.000 km d'embouteillages en France

Dans l'Hexagone, les embouteillages s'accumulent notamment sur l'A7/A9 Lyon-Orange-Espagne (250km de file au total), l'A71/A75 Vierzon-Clermont-Ferrand-Narbonne (100 km de file au total) et l'A10/A63 Paris-Bordeaux-Espagne (160 km de file au total). En Allemagne, le trafic est très intense également dans le sud du pays, avec des points chauds signalés sur l'autoroute A9 Nuremberg-Munich, le périphérique de Munich, l'autoroute A8 Stuttgart-Munich-Salzbourg et l'autoroute A3 Nuremberg-Autriche près de la frontière à Passau. Par ailleurs, un embouteillage de 15 kilomètres retarde les automobilistes de près de 2 heures 30 sur l'autoroute A2 entre Erstfeld (UR) et Göschenen (UR), devant le portail nord du tunnel du Gothard. Il atteignait déjà 12 km à l'aube. Ce samedi 29 juillet a été classé jour rouge partout en Europe dans le sens des départs et des arrivées. Une journée où il faudra s'armer de patience sur la route. (Belga)