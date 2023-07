Samedi, journée noire sur le réseau autoroutier en France

Les problèmes de circulation ont fort augmenté à partir de 9h. Le pic a été atteint vers midi. Pour les départs la situation s'est améliorée dans le courant de l'après-midi. Pour les retours la situation s'est normalisée en soirée. En France, le grand rush a commencé à partir de 9h. Dès la fin de la matinée, le retour s'est également amorcé. Les problèmes de circulation ont culminé vers midi. Les axes Lyon - Espagne et Paris - Bordeaux - Espagne et, dans une moindre mesure, l'A75 Clermont - Ferrand - Narbonne ont été les plus embouteillés. A partir de midi, le nombre de bouchons vers le sud a régulièrement diminué pour se stabiliser entre 13h et 16h sur un total de 600 km de files (principalement sur les retours). En Allemagne, dès l'aube le trafic fut très intense dans le sud du pays, avec des embouteillages sur l'A8 Munich-Salzbourg et sur l'A3 Nuremberg-Autriche. En Suisse, le trafic a été très difficile dès l'aube avec un embouteillage de 10 km ou 1h50 de retard avant le tunnel du St-Gothard en direction de l'Italie - 15 km ou 2h30 de retard vers 9h -. Un long embouteillage s'est également formé en fin de matinée en direction du nord. En Autriche, le trafic a été en surcharge à partir de 8h avec des bouchons sur l'A10 Salzburg - Villach vers la Slovénie et embouteillage au tunnel de Karawanken en direction de la Slovénie. En Italie, le trafic a été très difficile à partir de 9h avec embouteillages sur l'A22 Brenner - Vérone, sur l'A1 Milan - Bologne - Florence et sur l'A14 Bologne - Rimini. (Belga)