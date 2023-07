Tour de France Femmes - Demi Vollering: "Avoir Lotte Kopecky à côté de moi m'a donné beaucoup de force"

Dans une étape dessinée pour les pures grimpeuses, Kopecky a tenu jusqu'à 5,5 km de l'arrivée, moment choisi par Vollering pour attaquer. "Avoir Lotte à côté de moi m'a donné beaucoup de force. C'est incroyable qu'elle est restée tout le temps derrière moi. Mes équipières sont importantes pour moi. Elles me permettent de rester calme. J'étais nerveuse ce matin (samedi matin, ndlr.) mais elles m'ont dit que je suis forte cette saison et que je pouvais le faire. J'ai trouvé cela très beau", a réagi Vollering. Avec 1:50 d'avance sur la Polonaise Katarzyna Niewiadoma et 2:28 sur sa compatriote Annemiek van Vleuten, la Néerlandaise peut aborder sereinement la dernière étape dimanche, un contre-la-montre individuel de 22,6 km à Pau. "Je n'arrivais pas à croire que mon avance grimpait si vite. Je me sentais très bien. Au début du Tour, je n'étais pas au top de ma forme mais les bonnes jambes sont arrivées au meilleur moment." (Belga)