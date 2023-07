Tour de France Femmes - Demi Vollering gagne la 7e étape et prend le maillot jaune des épaules de Lotte Kopecky

132 coureuses ont pris le départ après les abandons des Italiennes de Lidl-Trek Elisa Longo Borghini, 4e du général et 6e en 2022, et Elisa Balsamo et de l'Américaine Veronica Ewers (EF Education-TIBCO SVB). Après un début d'étape animé, le peloton est arrivé groupé au pied du Col d'Aspin (1re cat., 12 km à 6,5%), première des deux ascensions de la journée. Dès les premières rampes, Movistar, l'équipe d'Annemiek van Vleuten, a imposé un rythme effréné, faisant exploser le peloton. Lotte Kopecky a été distancée à 5 km du sommet après une accélération de Van Vleuten, accompagnée de Vollering et Niewiadoma. Dans la descente, Niewiadoma a distancé Van Vleuten et Vollering qui ont attendu le groupe des poursuivantes avec Kopecky. La Polonaise, 3e l'an dernier, a conservé son avance dans l'ascension finale du Tourmalet (hors cat., 17,1 km à 7,5%). Derrière, Vollering a attaqué à 5,5 km de l'arrivée, faisant craquer Kopecky et Van Vleuten. Vollering a ensuite repris et distancé Niewiadoma pour s'imposer avec 1:58 d'avance sur la Polonaise et 2:34 sur Van Vleuten. Lotte Kopecky s'est classée 6e à 3:32. Au classement général, Vollering, qui a signé son 26e succès en carrière, le 14e cette saison, s'empare du maillot jaune à la veille de la 8e et dernière étape, un contre-la-montre individuel de 22,6 km à Pau, dimanche. Elle compte 1:50 d'avance sur Niewiadoma et 2:28 sur Van Vleuten. Kopecky est 4e à 2:35. (Belga)