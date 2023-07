Tour de France Femmes - Lidl-Trek perd Elisa Longo Borghini et Elisa Balsamo avant la 7e étape

(Belga) Les Italiennes Elisa Longo Borghini et Elisa Balsamo de l'équipe Lidl-Trek ne prendront pas le départ de la 7e étape du Tour de France Femmes, comme l'a confirmé l'équipe samedi. La première, qui occupait la 4e place du classement général, souffre d'une infection de la peau qui pourrait, selon le staff médical de son équipe, lui causer des problèmes santé si elle continuait la course. La seconde, qui a repris récemment la compétition après une chute, a abandonné la course pour préparer les Mondiaux.