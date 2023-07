Tour de France Femmes - Lotte Kopecky annonce son "dernier jour avec le maillot jaune" sur le Tourmalet

Après six étapes vallonnées, les grimpeuses pourront s'expliquer samedi. Parti de Lannemezan, le peloton affrontera le Col d'Aspin (12 km à 6,5%) à partir du milieu de l'étape de 89,8 kilomètres, avant de se lancer dans l'ascension du mythique Tourmalet vers Bagnères-de-Bigorre (17,1 km à 7,5%). Dimanche, la dernière étape consistera en un contre-la-montre de 22,6 kilomètres à Pau. Lauréate de la 1re étape, Lotte Lopecky a été l'unique porteuse du maillot jaune de leader du classement général dans ce Tour de France Femmes. Elle compte actuellement 53 secondes d'avance sur la Sud-Africaine Ashleigh Moolman (AG Insurance-Soudal Quick Step), mais n'espère pas garder sa tunique à l'issue d'une journée qui ne lui convient pas. "C'est mon dernier jour avec le maillot jaune", a-t-elle annoncé. "Je suis très fière d'avoir pu rester en jaune aussi longtemps. Je ne l'aurais jamais cru." Déjà assurée de remporter le classement par points si elle passe la ligne d'arrivée à Pau, Kopecky devra désormais assister sa leader, la Néerlandaise Demi Vollering. "Essayer de remporter le Tour, c'est le seul objectif majeur que nous nous étions fixé." Les deux victoires d'étape de l'équipe et le maillot jaune de Kopecky sont déjà synonymes de réussite. 'J'espère que Demi aura les jambes aujourd'hui pour conclure sur le Tourmalet et prendre l'avance nécessaire pour que ces stupides 20 secondes de pénalité ne décident pas de ce Tour." (Belga)