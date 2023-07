Tour de Pologne - Tim Merlier heureux après avoir décroché la première étape: "Une nouvelle belle victoire"

"Le parcours était devenu très dangereux à cause de la pluie. Tout était très glissant", a confié Merlier. "Non seulement sur la piste où était tracée la ligne d'arrivée, mais aussi sur la route qui y menait. Le final était très mouvementé. Certaines parties de la rue étaient complètement inondées. J'ai d'ailleurs vu des images de ce qu'il se passait ici juste avant l'arrivée. C'était assez hallucinant. Heureusement, nous n'avons pas eu à faire face à une telle pluie". Soudal Quick-Step s'est bien organisé pour réussir à lancer le sprint de Tim Merlier. "Nous sommes tout le temps restés calmes et nous avons fait ce que nous avions à faire. Nous avons bien évalué la situation et Bert Van Lerberghe m'a bien lancé. C'est une nouvelle belle victoire. Cette course par étapes est de niveau WorldTour après tout. Et avec Remco Evenepoel, nous remportons une deuxième victoire éclatante à Saint-Sébastien." (Belga)