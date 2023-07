Trois morts et deux blessés à Augsburg dans le sud de l'Allemagne

Un sexagénaire a été arrêté peu après par la police qui a intercepté sa voiture. Le suspect n'a pas opposé de résistance. Les circonstances du drame sont encore indéterminées. Le tueur a abattu avec une arme à feu deux hommes de 49 et 52 ans et une femme de 72 ans. Puis il s'est rendu dans une maison adjacente et a blessé une femme de 32 ans et un homme de 44 ans. Ces deux personnes sont hospitalisées mais leurs jours ne sont pas en danger. (Belga)