Une enquête ouverte sur un décès survenu dans une Maison de Repos et de Soins à Beringen

Une autopsie et des analyses toxicologiques ont été ordonnées pour déterminer ce qui s'est produit. Des symptômes similaires sont apparus chez trois résidents vendredi matin. Un quatrième résident est décédé. La mort de cet homme aurait d'abord été qualifiée de naturelle, mais les symptômes observés chez les trois autres résidents ont incité les autorités judiciaires à poursuivre les recherches. La MRS coopère pleinement avec la police et le parquet. Le personnel et les proches ont été pris en charge par le service d'aide aux victimes. Le parquet a mobilisé une équipe médico-légale. Un juge d'instruction a été réquisitionné parce qu'il s'agit de résidents déments qui ne peuvent pas consentir à certains actes d'enquête et à la saisie, par exemple, de dossiers médicaux, et non parce que l'on suspecterait a priori un acte intentionnel, a précisé le parquet. (Belga)