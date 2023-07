WTA Varsovie - Wickmayer, qui a résisté à Swiatek avant l'interruption: "Super contente de ma journée"

"Je suis super contente de ma journée", a-t-elle confié à Belga. "J'ai très bien joué contre Watson après un début de match difficile où j'ai été menée 4-1. Et je donne tout ce que j'ai contre Swiatek. Je suis fière d'être bien revenue alors que j'étais dos au mur (menée 5-2 double break, ndlr). J'ai dû m'engager plus, mais sans forcer, dès qu'il y avait l'occasion. Et cela a payé. Malheureusement, le court central ici ne dispose pas d'un éclairage artificiel et il faudra revenir demain à 12h. J'espère que je réussirai à gagner le deuxième set et à réaliser une belle remontée." La dernière fois que Yanina Wickmayer a atteint les demi-finales dans un tournoi WTA 250 remonte à septembre 2017, à Guangzhou en Chine, où elle s'était inclinée contre la Serbe Aleksandra Krunic. Cela lui assurera d'un retour dans le Top 100 mondial, aux alentours de la 93e place, lundi lors de la parution du nouveau classement WTA lundi. "J'essaie de ne pas trop me focaliser sur le classement, mais c'est vrai que cela fait plaisir de savoir que je vais retrouver une place dans le Top 100 lundi", a-t-elle encore glissé. "C'est un super bel objectif d'atteint." (Belga)