WTA Varsovie - Yanina Wickmayer s'en va défier la N.1 mondiale Iga Swiatek en demi-finale

Face à sa partenaire de double, avec qui elle disputera la finale du tournoi dimanche, Wickmayer a pris un break de retard en début de partie avant de remporter cinq jeux consécutifs pour remporter la première manche. Dans le deuxième set, elle a fait la différence en prenant le service adverse à 3-3 afin de s'envoler vers la victoire avec un autre break dans la foulée. Au prochain tour, en fin d'après-midi, Wickmayer affrontera la N.1 mondiale, Iga Swiatek, qui joue dans sa Pologne natale et a écarté la Tchèque Linda Noskova (WTA 59/N.8) plus tôt dans la journée, 6-1, 6-4. La 79e joueuse mondiale en double s'apprête également à jouer la finale du double avec Watson (WTA 146), face au duo polonais formé par Weronika Falkowska (WTA 93) et Katarzyna Piter (WTA 89). La dernière demi-finale de 'Wicky' dans un WTA 250 remonte à septembre 2017, lorsqu'elle avait atteint le dernier carré du tournoi de Guangzhou en Chine. Grâce à son succès à Varsovie, l'ancienne N.12 mondiale réintégrera le top-100 lundi prochain. Elle devrait atterrir aux alentours de la 93e place. (Belga)