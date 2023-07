Challenge Tour Golf - Matthis Besard 32e de l'Irish Challenge

Besard, qui était 23e avant le dernier tour, a rendu une dernière carte de 73, deux au-dessus du par, après quatre birdies et six bogeys. Avec son total de 283, un au-dessus du par, il compte 11 coups de plus que l'Anglais Brandon Robinson Thompson, vainqueur de son premier tournoi sur le Challenge Tour. Besard obtient son meilleur résultat sur ce circuit. Le mois passé, il avait fini 48e de l'Open de Bretagne. (Belga)