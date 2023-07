Championnat du monde de motocross - Romain Febvre vainqueur en MXGP, Andrea Adamo s'impose en MX2

Febvre a remporté la première course et terminé deuxième de la seconde. L'Espagnol Jorge Prado (GasGas), vainqueur de la seconde course, a pris la deuxième place. Le Néerlandais Glenn Coldenhoff (Yamaha) a complété le podium. Jeremy Van Horebeek (Honda) s'est classé huitième, après une neuvième et une huitième place dimanche. Prado reste leader du championnat avec 720 points, devant Febvre (622). Van Horebeek (110) est 20e. En MX2, l'Italien Andrea Adamo (KTM) s'est adjugé les deux manches et le Grand Prix, creusant l'écart au championnat. Son principal rival pour le titre, Jago Geerts (Yamaha) s'est fracturé la clavicule durant la première course. Adamo compte 619 points pour 559 à Geerts, dont la durée de l'indisponibilité n'est pas encore connue. Liam Everts (KTM) a pris la troisième place du Grand Prix, derrière l'Allemand Simon Laengenfelder (Gasgas), et occupe aussi la troisième place du général, avec 532 points. Lucas Coenen (Husqvarna) a terminé à la quatrième place et est septième au championnat. Sacha Coenen (KTM) a fini septième et pointe au treizième rang du championnat. (Belga)