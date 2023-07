Championnats de Belgique d'athlétisme - Alexander Doom gagne le 400 mètres et fait forte impression sous la pluie

Les trois frères Borlée ont fait l'impasse sur ces championnats, tout comme leur compagnon d'entraînement Jonathan Sacoor. Doom, qui la semaine passée, avait porté son record personnel à 45.28, a devancé Florent Mabille (46.34) et Robin Vanderbemden (46.53). "Au vu des conditions, c'est bien", a résumé Doom. "Christian Iguacel est parti comme une fusée, ce qui m'a aidé, car j'avais ainsi un point de mire. Samedi, en séries, je n'avais pas de bonnes sensations, mais aujourd'hui les sensations étaient nettement meilleures. Cela donne de la confiance supplémentaire en vue des Mondiaux. Et je pense qu'à présent, je suis aussi assuré d'une participation individuelle", via le World Ranking. Le début de saison de Doom a été perturbé par une blessure, mais il semble arriver en forme juste à temps. "L'an passé, j'ai fini 19e des Mondiaux. J'aimerais faire mieux", a-t-il expliqué au sujet de ses ambitions à Budapest. Il y aura aussi les Belgian Tornados. "Kevin et Jonathan connaissent peut-être une saison difficile, mais Dylan Borlée et moi-même avons battu des records personnels. D'autres aussi sont bien. Je pense que nous serons à nouveau présents avec les Tornados", pense Doom. (Belga)