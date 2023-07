Championnats de Belgique d'athlétisme - Delphine Nkansa passe sous le record de Belgique de Kim Gevaert, mais avec trop de vent

A Bruges dimanche, il y avait un vent dans le dos de 5,2 mètres par seconde, alors qu'un maximum de 2,0 mètres est autorisé pour homologuer les prestations. Il n'en reste pas moins que pour la première fois, une athlète belge a été plus rapide que Kim Gevaert. Nkansa, qui dispose d'un record personnel en 11.22, n'avait pas la concurrence de Rani Rosius, blessée. "C'est super chouette", a confié Nkansa après la course. "Je sais qu'avec ce vent, ce n'est pas grand-chose, mais c'est quand même bon pour la confiance de courir aussi rapidement. Je ne m'y attendais pas, car je n'ai pas encore récupéré de l'Euro espoirs. J'ai parlé quelques fois à Kim Gevaert. Elle est très sympathique et m'encourage. J'espère un jour améliorer ses chronos sans avoir besoin de trop de vent dans le dos." Nkansa sera plus que probablement qualifiée pour les Mondiaux de Budapest sur 100 mètres via le World Ranking. Son score pour le ranking sera adapté avec une correction liée au vent, mais cela restera une bonne opération. (Belga)