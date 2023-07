Championnats de Belgique d'athlétisme - Eliott Crestan gagne un 800 mètres de niveau international, Tibo De Smet troisième

Crestan s'est imposé en 1:46.90, mais c'est surtout la victoire qui compte. Le Namurois revient de blessure et c'était donc De Smet, qui s'est qualifié pour les Jeux Olympiques la semaine passée, le favori. Mais ce dernier a commis des erreurs tactiques et a pris la troisième place en 1:47.37, derrière Sisk (1:47.18). L'accélération finale de Crestan a été impressionnante. "Et cela donne de la confiance en vue des Mondiaux", a-t-il expliqué. "En raison d'une blessure aux ischios, je n'ai pu faire qu'un seul entraînement de vitesse, mais mon sprint final est déjà là. J'ai vraiment besoin des trois semaines qui restent avant les Mondiaux, mais elles peuvent suffire, selon moi, pour atteindre ma forme optimale. Ma tactique aujourd'hui était surtout de ne jamais prendre la tête dans les parties avec vent de face, et cela s'est avéré être la bonne approche." De Smet était logiquement déçu. "Je suis fâché sur moi-même, car j'ai couru comme un débutant", a-t-il regretté. "J'ai fait des erreurs stupides. Au départ, j'ai couru trop vite et à la fin, j'ai laissé passer Eliott. J'ai déjà prouvé que je pouvais courir très vite, mais je dois encore travailler sur la gestion tactique des courses. J'espère qu'aux Mondiaux, où je vise les demi-finales, je ne commettrai plus les mêmes erreurs." (Belga)