Championnats de Belgique d'athlétisme - Nafi Thiam et Noor Vidts font l'impasse sur la finale du 100m haies à cause de la pluie

Lors des séries, Vidts avait réalisé un chrono de 13.42, à 25 centièmes de son record personnel, et Thiam a couru en 13.66 à 45 secondes de son record personnel. En finale, Yanla Ndjip-Nyemeck, 21 ans, s'est imposée en 13.09 devant Anne Zagré, 2e en 13.13. Les deux athlètes n'ont cependant pas réussi à se qualifier pour les Mondiaux. Si Thiam a quitté le stade après sa série sans répondre à la presse, Vidts a donné son ressenti sur son championnat où elle a remporté la médaille de bronze au lancer du poids (13m99). "Je suis contente", a réagi Vidts. "Je me suis bien sentie au lancer du poids, mais je dois améliorer la fin de mon lancer. Ma série sur les haies a été bonne vu les conditions météorologiques. Je voulais aussi courir la finale mais je n'arrivais pas à chauffer mes jambes et je me suis dit que ça n'en valait pas la peine de prendre un risque." Malgré une préparation perturbée par des douleurs au tendon d'Achille, Vidts a déjà les yeux tournés vers les Mondiaux de Budapest. "Tout se passe bien à l'entraînement et je suis confiante. Je n'ai plus besoin de gros ajustements mais uniquement d'une mise au point. C'est normal que je n'améliore pas mes records personnels dans les dernières compétitions de préparation. En tant qu'heptathlète, vous êtes encore en pleine préparation. Il faut être en forme pour les Mondiaux", a-t-elle conclu. (Belga)