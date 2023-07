Euro espoirs et juniors de kayak sprint - Les K2 de Van Broekhoven/Debruyne 7e des espoirs et Bastiaens/Vangeel 5e chez les juniors

Le K2 espoirs de Amber Van Broekhoven et Christine Debruyne a terminé sa finale A sur 500 m à la 7e place chez les dames, tandis que Stanislas Bastiaens et Louis Vangeel se sont classés 5e dans la même discipline, mais chez les juniors garçons. Le même Bastiaens a plus tard remporté sa finale B du K1 sur 200m, terminant 10e au niveau européen. Les autres kayakistes belges ont quant à eux concouru dimanche en finale B pour les places 10 à 18. Jules Vangeel a pris la 3e place de la finale B du K1 espoirs sur 500m, soit une 12e place finale. Chez les juniors, Anastasia Okunkova a fini 6e de la finale B du K1 féminin (15e place finale) et 4e du K1 sur 200m (13e place finale). (Belga)