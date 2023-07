GT World Challenge Europe - Charles Weerts et Dries Vanthoor meilleurs belges au Nürburgring

Un mois après les 24 Heures de Spa, l'officieux championnat d'endurance européen réservé aux GT3 a retrouvé son format classique de trois heures au Nürburgring. Si la course a été dominée par la Mercedes-AMG GT3 N.88 Akkodis-ASP de Raffaele Marciello/Timur Boguslavski/Jules Gounon (Sui/And), il faut descendre au 7e rang pour retrouver les meilleurs belges classés avec la BMW N.32 WRT de Charles Weerts, Dries Vanthoor et le Sud-Africain Sheldon van der Linde juste devant l'Audi R8 LMS Comtoyou de Frédéric Vervisch, Kobe Pauwels, dont c'était les débuts en GT3; et l'Allemand Christopher Haase. La BMW N.46 WRT de Maxime Martin/Valentino Rossi/Augusto Farfus (Bel/Ita/Bré) a été contrainte à l'abandon. Dans les autres catégories, Sam Dejonghe a terminé 3e de la catégorie Silver Cup, montant pour la quatrième fois sur le podium en autant de courses avec le Néerlandais Loris Hezemans et le Britannique Finlay Hutchinson. Cinquième en Gold Cup, l'Audi R8 LMS N.21 Comtoyou 100% belge de Maxime Soulet et Nicolas Baert, rejoints ce week-end par Gilles Magnus, a terminé 5e, son moins bon résultat de la saison, mais garde la tête du championnat. Déception pour Sarah Bovy (Lamborghini Huracan N.83 Iron Dames) qui a vu son équipière suissesse Rahel Frey être envoyée deux fois en tête à queue dans le premier relais alors qu'elle partait de la pole. Elle doit se contenter de la 12e place de la Bronze Cup derrière la Ferrari 296 GT3 N.52 de Louis et Jef Machiels. La finale du championnat aura lieu le 1er octobre à Barcelone, en Espagne. (Belga)