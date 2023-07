Invasion de l'Ukraine - Vladimir Poutine dément les succès militaires revendiqués par Kiev

(Belga) En dépit des déclarations de Kiev et de l'Occident, le président russe Vladimir Poutine nie les progrés engrangés par l'Ukraine sur la ligne de front. "Non, il n'y a pas de grands changements", a déclaré M. Poutine à des journalistes à Saint-Pétersbourg. "Naturellement, l'ennemi s'est arrêté et a reculé", a-t-il ajouté.