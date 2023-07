Jupiler Pro League - Le RWDM annonce l'arrivée de Florent Da Silva, prêté par Lyon

Âgé de 20 ans, Da Silva est un produit du centre de formation de l'OL. Il a connu une expérience en National, au FC Villefranche, puis au FC Volendam en Eredivisie. Dans l'écurie néerlandaise où il a passé la deuxième partie de la saison dernière, le Français a joué 13 matches, marqué 1 but et donné 1 passe décisive. International à plusieurs reprises dans les équipes d'âge, Florent Da Silva a également participé à la Youth League avec l'OL. "Je suis ravi de venir ici", a exprimé la nouvelle recrue molenbeekoise. "Mon objectif personnel est de réaliser une saison complète au plus haut niveau belge et collectivement, aider l'équipe à se maintenir et gagner le plus de matchs possible." Samedi, le RWDM a perdu son premier match de retour dans l'élite, 0-4 contre le vice-champion de Belgique, Genk. Le club a connu une présaison mouvementée, avec le licenciement de l'ensemble du staff technique à moins d'une semaine du début de la compétition, remplacé par une équipe menée par le nouveau T1, Claudio Caçapa. (Belga)