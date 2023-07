Jupiler Pro League - Le RWDM recrute l'avant-centre Makhtar Gueye

Formé à l'US Gorée, Gueye avait rejoint la France en 2018 pour signer à Saint-Étienne. Prêté à Nancy lors de la saison 2019-2020, il avait été recruté par Ostende en 2020. Après deux saisons, conclues avec 25 buts en 71 matches, le KVO l'a prêté à Saragosse, en D2 espagnole, la saison passée. En Espagne, il a totalisé 23 apparitions, mais aucun but. Gueye pourra "apporter son expérience et son physique pour consolider" l'attaque du RWDM, a expliqué le promu dans un communiqué. "Ça me fait du bien de revenir dans un championnat que je connais", a confié Gueye. "Je suis venu pour aider l'équipe à accomplir l'objectif commun et pour marquer un maximum de buts." Gauthier Ganaye, le CEO du club, qui a bien connu l'attaquant à Ostende, le décrit comme un "avant-centre puissant capable de marquer toutes sortes de buts. Il connaît le championnat belge pour y avoir inscrit plus de 10 buts deux saisons de suite. Enfin c'est un joueur généreux avec un tempérament de feu qui va plaire à nos supporters." Samedi, le RWDM s'est incliné 0-4 face à Genk pour son retour parmi l'élite. (Belga)