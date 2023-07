Lamborghini Super Trofeo - Amaury Bonduel sur le podium au Nürburgring

Les pilotes belges ont été en réussite lors de la 3e manche de la saison en Lamborghini Super Trofeo. Si Gilles Stadsbader s'était imposé samedi avec l'Italien Mattia Michelotto, c'est Amaury Bonduel qui est monté sur le podium ce dimanche en Course 2, terminant en 2e position à 1 seconde du Néo-Zélandais Brendon Leitch. Stasbader et Michelotto se sont contentés de la 12e place. Amaury Bonduel n'est pas le seul Belge a avoir goûté au podium dimanche puisque le duo Pierre Feligioni/Renaud Kuppens a terminé 2e en Am Cup. Pour le reste, Ugo de Wilde a terminé à la 8e place du classement général alors que Claude-Yves Gosselin et Nigel Bailly ont respectivement terminé 7e et 10e de la Am Cup. Au championnat, Stadsbader et Michelotto sont 2e avec 53 points et en comptent 12 de retard sur le leader Brendon Leitch. (Belga)