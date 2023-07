Mondial féminin 2023 - La Suisse et la Norvège en huitièmes de finale, la Colombie renverse l'Allemagne

La Suisse a pu se contenter d'un match nul contre les hôtes néo-zélandaises à Dunedin (0-0) pour terminer à la 1re place de la poule A. Invaincues, les Suissesses ont accumulé 5 points, un de plus seulement que leurs adversaires du jour, qui ont été dépassées au classement par la Norvège. Les coéquipières d'Ada Hegerberg, laissée sur la touche, ont rempli la mission en venant à bout des Philippines (6-0), avec un triplé d'Haug (6e, 17e, 90e+5), un but d'Hansen (31e) et un de Reiten (53e) ainsi qu'un but contre son camp de Barker (48e). Harrison a été exclue côté philippin (67e), 10 minutes après son entrée au jeu. À la différence de buts, la Norvège (4 points, +5), termine devant la Nouvelle-Zélande (4 points, +0). Les Philippines (3 points) finissent dernières. Dans le groupe H, qui disputait sa 2e journée, le Maroc a remporté la première victoire de son histoire au Mondial féminin, contre la Corée du Sud (0-1). Jraidi (6e) a offert les trois points à son équipe, au sein de laquelle Nouhaila Benzina est devenue la première joueuse voilée en Coupe du monde. La Colombie a créé la surprise en renversant l'Allemagne (1-2) au bout d'un match à suspense. L'ouverture du score de de Caicedo (52e) a été suivi d'une égalisation de Popp sur pénalty (89e), mais un coup de casque de Vanegas dans les arrêts de jeu (90e+7) a scellé la victoire sud-américaine. La Colombie (6 points) devance l'Allemagne et le Maroc (3 points). La Corée du Sud (0 point) affrontera l'Allemagne dans son match décisif. (Belga)