Plusieurs blessés lors de nouveaux coups de feu au Carnaval d'été de Rotterdam

Deux blessés ont été transporté à l'hôpital. La troisième victime est une dame qui a trébuché en prenant la fuite. L'incident s'est déroulé en soirée alors que le cortège était terminé. Mais la fête se poursuit dans la ville. Les tirs ont causé la panique d'une dizaine de personnes mais le calme est ensuite revenu. Une partie de la rue est cordonnée par la police. Le programme des festivités a été suspendu et l'évènement est depuis lors terminé. Plus tôt dans la journée, un coup de feu avait déjà été entendu et un homme avait été aperçu en possession d'une arme avant de prendre la fuite. Personne n'avait été blessé. (Belga)